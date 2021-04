Papa ringrazia chi ha reso possibili le celebrazioni di Pasqua

Il Papa, prima del messaggio Pasquale Urbi et Orbi, al termine della messa, ringrazia quanti hanno reso possibili le celebrazioni pasquali ai tempi del Covid.

“Grazie per chi ha reso possibile queste celebrazioni degne e belle, – dice Francesco a braccio -. Ringrazio tutti quelli che lavorano in San Pietro, grazie tante”.

E a questo proposito il Papa ringrazia anche il neo arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti: (“grazie per la sua disponibilità, le auguro il meglio”) e il predecessore, cardinale Angelo Comastri, che è andato in pensione: “Dopo 16 anni da arciprete lascia l’incarico, grazie per la sua pastorale e le prediche “.