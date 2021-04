Calcio, Eccellenza: campionato “light” con appena 10 squadre, Nissa-Sancataldese il 28 aprile

Tutto da rifare per quanto riguarda il girone A dell’Eccellenza di calcio, dove, dopo i ritiri di Parmonval, Pro Favara, Monreale, si sono aggiunti anche quelli di Castellammare, Casteltermini e Unitas Sciacca. L’Eccellenza A dove militano Nissa e Sancataldese dalle 16 squadre iniziali alla partenza del campionato, è rimasta con sole 10 formazioni e c’è l’incognita Mazara che però a questo punto non potrà più rinunciare alla ripartenza salvando la categoria ma o si presenterà in campo o potrebbe perdere il titolo.

Sono stati cancellati così i primi due mesi di campionato, quelli disputati tra settembre ed ottobre scorso, le prime sei giornate che vedevano la Sancataldese imbattuta con 4 vittorie e 2 pareggi, al terzo posto ad 1 punto dalla coppia Mazara e Canicattì e la Nissa ottava con 8 punti frutto di 2 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta ed una gara da recuperare. Il Comitato Regionale Siciliano della Lega Nazionale Dilettanti alla luce di tutte queste rinunce di società a proseguire ha annullato la prima parte di stagione e deciso la ripartenza da zero per tutti.

Tutte le squadre partono da 0 punti in classifica e giocheranno 9 giornate, con turni infrasettimaneli, nel primo del quale è previsto l’atteso derby Nissa-Sancataldese. Al termine del solo girone di andata le prime sei verranno suddivise in due triangolari valevoli per la promozione in D. Prima, terza e sesta classificata in un girone, seconda, quarta e quinta nell’altro girone.

Le vincitrici dei due gironi giocheranno il 20 giugno la finalissima per la promozione in D in gara unica. Nei triangolari il calendario prevede il 30 maggio la prima giornata le gare tra sesta contro prima e quinta contro seconda, riposano terza e quarta. Nella seconda giornata il 6 giugno terza contro sesta e quarta contro quinta, riposano prima e seconda. Nella terza ed ultima giornata il 13 giugno prima contro terza e seconda contro quarta, riposano sesta e quinta.

Le squadre dal settimo al decimo posto giocheranno un quadrangolare dove la prima classificata si aggiudicherà un premio di 2 mila euro. Nel nuovo calendario la Sancataldese e la Nissa giocheranno 5 volte in casa e 4 fuori.

Questo il nuovo calendario del campionato che prenderà il via l’11 aprile per concludersi il 23 maggio, con gli impegni delle nissene: prima giornata (11-4) Marsala-Sancataldese, Oratorio San Ciro e Giorgio-Nissa; seconda (18-4) Nissa-Marsala, Sancataldese-Akragas; terza (25-4) Akragas-Nissa, Sancataldese-Dolce Onorio Folgore; quarta (mercoledì 28-4) Nissa-Sancataldese; quinta (2-5) Nissa-Dolce Onorio Folgore, Sancataldese-Canicattì; sesta (9-5) Ca – nicattì-Nissa, Don Carlo Misilmeri-Sancataldese; settima (16-5)Nis – sa-Don Carlo Misilmeri, Sancataldese-Cus Palermo; ottava (mercoledì 19-5)Cus Palermo-Nissa, Mazara-Sancataldese; nona (23-5)Nis – sa-Mazara, Sancataldese-Oratorio San Ciro e Giorgio.