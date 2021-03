Vaccini, Draghi: “A marzo più del doppio somministrazioni mesi precedenti”

“L’accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime tre settimane di marzo, la media giornaliera delle somministrazioni è stata di quasi 170mila dosi al giorno, più del doppio che nei due mesi precedenti”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le comunicazioni in Senato, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo.

“Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer – aggiunge -. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo di somministrazioni a mezzo milione al giorno”