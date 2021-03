Sicilia, Musumeci: in ospedali dismessi uffici Regione, anche a Caltanissetta

“In Sicilia abbiamo trovato una ventina di ex ospedali dismessi abbandonati al loro destino, senza alcuna sorte certa e destinati a diventare luoghi di spaccio, rifugi per malviventi, arsenali. Abbiamo deciso di trasformare l’edilizia sanitaria dismessa in centro direzionale regionale, luoghi in cui concentrare gli uffici della Regione. E’ un crimine tenere inutilizzato un edificio pubblico e mantenere in essere rapporti di fitti passivi per ospitare gli uffici; e’ un delitto. Lo stiamo facendo a Catania, a Enna, a Trapani, a Caltanissetta: stiamo lavorando per recuperare l’edilizia pubblica”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso della visita al cantiere edile nella caserma dei carabinieri Dalla Chiesa, a Palermo.