Sicilia: a Pasqua ok per asporto e consegne a domicilio

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha emesso un’ordinanza che applica in Sicilia, nei giorni delle festività di Pasqua (3, 4 e 5 aprile), quando tutta Italia sarà zona rossa, le disposizioni nazionali per i servizi di ristorazione.

In particolare, in tutti i Comuni dell’Isola – anche in quelli dichiarati rossi con precedenti ordinanze regionali – sarà consentita la consegna a domicilio (senza limiti di orario) e la vendita con asporto di cibi e bevande (senza restrizioni dalle 5 alle 18, mentre dalle 18 alle 22 sarà vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e altri esercizi simili).