San Cataldo. Vincenzo Siracusa ancora presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna.

SAN CATALDO. Vincenzo Siracusa è stato rieletto Presidente del Quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna di San Cataldo. Il presidente è stato riconfermato per acclamazione. Evidentemente il gran lavoro portato avanti nel corso della sua presidenza, ha fatto si che tutti, in seno al Comitato di quartiere, non solo lo apprezzassero ma decidessero di riconfermarlo alla presidenza.

Particolarmente soddisfatto e grato il commento del riconfermato presidente del Comitato di quartiere: “ In questi anni nei vostri occhi ho letto la voglia di cambiamento. Dai vostri sorrisi ho capito di dover andare avanti. Continuate a starmi accanto per continuare a disegnare assieme il futuro”. Il neo presidente ha anche ribadito che si metterà da subito al lavoro per continuare la sua opera di miglioramento del quartiere sancataldese divenuto ormai un esempio e un modello grazie alla sua incessante opera.