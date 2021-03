Salvadores racconterà la bellezza dell’Italia all’Expo di Dubai

“Celebriamo la bellezza estetica ma anche la bellezza del saper comunicare, i ponti sono belli al contrario dei muri”. Lo ha detto Gabriele Salvatores, il regista italiano Premio Oscar scelto per raccontare l’Italia all’Expo di Dubai 2020, durante una conferenza stampa trasmessa sulla piattaforma della Stampa Estera in Italia.

“Le regioni proporranno i loro paesaggi e il loro saper fare. Sarà poi Gabriele Salvatores a scegliere le modalità in cui proporli. L’uomo sarà al centro, come se si trovasse appunto in mezzo ad un paesaggio.

È una grande opportunità, in quanto la regione si inserirà all’interno dell’intero racconto dell’Italia all’esposizione universale”, ha aggiunto Davide Rampello, direttore Artistico del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020.

Inoltre, le regioni che hanno già aderito al progetto sono “Emilia – Romagna, Marche, Lazio, Calabria, Basilicata, Puglia, Valle d’Aosta, Sicilia e Veneto”, ha aggiunto Glisenti.