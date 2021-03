Covid, ‘caso’ Astrazeneca. Musumeci: “Autorità sanitarie diano risposte”

“A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali. Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi ASTRAZENECA bloccate, doverosamente, con altri vaccini”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo: “I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute”. “Nessuna polemica, ma al Governo nazionale – conclude il governatore – chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere”.