Caltanissetta, Sindaco Gambino: “Le scampagnate dei giovani nisseni per i 100 giorni alla maturità, veicolo di contagi”

CALTANISSETTA – Diretta facebook ricca di argomenti quella tenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, dal sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Principalmente ha tenuto banco la richiesta del primo cittadino al Governatore Musumeci di prorogare la zona rossa ma, altrettanto “corposo” è stato il capitolo dedicato ai giovani nisseni che nel corso del primo trimestre del 2021 non sembrerebbe abbiano brillato per ossequio delle norme anti-covid.

Gambino ha evidenziato le responsabilità dei giovani nisseni che si sono “scatenati” in feste e scampagnate per i fatidici “cento giorni” alla maturità, scoccati precisamente l’8 marzo. Per celebrare quest’anno gli studenti hanno trovato dei modi alternativi, grazie “all’appoggio” dei genitori, perché tutte le attività tradizionali (viaggi, feste, pellegrinaggi) erano di fatto proibite.

Il sindaco ha dichiarato: “Sono stato attaccato dai ragazzi per tutta una serie di cose, però io ho saputo che molti dei nostri ragazzi, soprattutto quelli che frequentano le quinte classi, quelli che sono di maturità, allo scadere dei famosi cento giorni si sono fatti le scampagnate. Anche questo è stato un veicolo di contagio. In barba a tutte le direttive e le norme, ci sono comportamenti di questo genere. A me fa specie, non i ragazzi ma i genitori che glielo consentono: ognuno le proprie responsabilità”. (Foto di repertorio)