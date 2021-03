Caltanissetta, Le vie della Passione: A.Te.Pa. presenta la vita nascosta di Vincenzo Scuderi

Prosegue il ciclo di incontri “Le vie della Passione – Vite Nascoste” organizzato dall’assessorato alla Cultura di Caltanissetta in occasione della Settimana Santa.

L’appuntamento di oggi, alle ore 17, è stato riservato a Vincenzo Scuderi, da molti chiamato affettuosamente e confidenzialmente “Parrì”.

Nel rispetto del calendario tradizionale degli appuntamenti cittadini, così come previsto dall’assessora Marcella Natale, ideatrice e promotrice di questa manifestazione virtuale, oggi è il giorno dedicato all’Associazione Teatro della Parola.

Si racconterà della storia del sacerdote Vincenzo Scuderi. Una narrazione scritta e diretta da Salvatore Riggi con Fabrizio Dellutri, Piero Buttaci, Pierpaolo Riggi e Dino Riggi.

Padre Vincenzo è nato a Ramacca nel 1902. Fu uno dei membri più importanti della Congregazione in India e pioniere dell’opera salesiana di Goa.

Scuderi scelse di partire per le missioni salesiane in India nel 1928. Nel giro di due anni, nel giugno del 1931, fu nominato responsabile delle pianure dell’Assam.

Nel giugno 1940, mons. Scuderi fu fatto prigioniero con altri salesiani italiani dagli inglesi. Quando finalmente gli Inglesi decretarono la fine della sua prigionia decise di recarsi nel territorio allora controllato dai portoghesi di Goa, pur di non lasciare l’India.

Dopo tanti anni trascorsi in India, per importanti problemi di salute dovette tornare in Italia.

In Sicilia fu presente a Caltanissetta, dove contribuì alla realizzazione dell’orario salesiano e alla costruzione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Gela e Riesi, prima di ritirarsi a Catania dove morì nel 1982.

A Caltanissetta fu molto forte il suo impegno nella pastorale giovanile e con i fanciulli per i quali rimise in auge l’antica tradizione delle sacre rappresentazioni teatrali della Passione di Cristo che da tanti anni erano state accantonate.

Grazie al lavoro di don Vincenzo Scuderi la tradizione della “Scinnenza” può ancora emozionare tanti nisseni e far rivivere gli ultimi giorni della vita di Gesù a tanti giovani insegnando ancora, dopo tanti anni, che “credere nell’Amore si può”.

Questa sera, inoltre, verrà diffuso il lungometraggio “Tutto iniziò da qui” nel quale gli attori e il regista di A.Te.Pa., hanno messo in scena un breve estratto della rappresentazione sacra. Un video realizzato nel rispetto delle misure di contenimento del Covid 19 per donare alla città un’opportunità per riflettere sulla propria vita e in previsione della Pasqua.

L’appuntamento è per oggi, martedì 30 marzo, alle ore 17, sulla pagina facebook “Assessorato alla Cultura dei Comune di Caltanissetta e sul profilo Instagram caltanissettace.cultura