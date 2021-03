Caltanissetta. Al Liceo Classico “R. Settimo” c’è ciclo di webinair su “Danza Balletto e il nostro tempo”.

CALTANISSETTA. Il Liceo “R. Settimo”, indirizzo coreutico, guidato dalla Dirigente Reggente Loredana Schillaci, ha promosso per i propri studenti un ciclo di webinar dal titolo “Danza Balletto e il nostro tempo” per indagare sul mestiere del coreografo e del danzatore, per giungere alla messa in scena di uno spettacolo, passando dalla teoria alla pratica orientando gli allievi del triennio dell’indirizzo verso scelte future e consapevoli. Il cuore del progetto è l’incontro, seppur virtuale, con Toni Candeloro, al fine consolidare le competenze acquisite nel percorso formativo attraverso contesti professionali, approfondendo lo studio della storia della danza, precisamente dal Romanticismo al Balletto classico, fino alla modernità e ai Ballets Russes.

Toni Candeloro rappresenta una personalità unica nel mondo della danza per la tridimensionalità del sapere e dell’esperienza artistica. Ospite dei più grandi teatri e compagnie del mondo, partner di danzatori famosi in tutto il mondo, da Carla Fracci fino ad Alessandra Ferri e a Rudol’f Nureev che lo invita al suo fianco per un passo a due maschile ne ”Il canto del compagno errante”, con coreografia di Maurice Bejart.

È ritenuto un ricercatore e studioso dell’arte della danza, in quanto ha collaborato e promosso vari convegni e progetti presso le Università di San Pietroburgo, Roma e Parigi. Tra l’altro è promotore del convegno sul coreografo Mauris Petipa. Ospite, unico maestro italiano, in conferenze e lezioni di repertorio presso la prestigiosa Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

Quanto mai importante sarà per i nostri studenti il modo di interagire con una personalità capace di guidarli dalla storia alla pratica e soprattutto di indicare un percorso efficace per vivere professionalmente la danza oggi. Coordinatrice del progetto, che si svolgerà per quattro pomeriggi del mese di marzo, è la prof.ssa Fia Distefano.