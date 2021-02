Volley femminile, l’Albaverde ospita il Caffè Trinca Palermo al PalaCannizzaro

Quinto appuntamento stagionale per l’Albaverde che, provenendo da tre sconfitte consecutive, cerca il riscatto e punti utili dallo scontro casalingo contro il Caffè Trinca Palermo che la segue in classifica con un solo punto conquistato proprio nell’ultima gara persa al tie-break contro il Comiso.

Al di là del blocco delle retrocessioni che consente di disputare una stagione tranquilla per le squadre che non avevano ambizioni di promozione, lo stimolo a fare bene non mancherà e le compagini potranno scendere in campo con meno tensione ma più sfrontatezza e voglia di rischiare.

Oramai questo campionato di serie B2 è diventato una vetrina in previsione della prossima stagione e le atlete avranno la possibilità di mettersi in mostra, soprattutto le più giovani che avranno sicuramente più occasioni per scendere in campo.

E questa evoluzione del campionato di serie B2 fa al caso dell’Albaverde che vuole già mettere le basi per programmare per tempo la prossima stagione.

Quindi fin da sabato la formazione nissena scenderà in campo per far dimenticare la deludente gara di Marsala e rilanciarsi in classifica alla ricerca di risultati prestigiosi.

Il primo step passa attraverso lo scontro contro la formazione palermitana che vuole dare seguito alla buona prova mostrata con il Comiso.

Un successo da tre punti della squadra di Tommaso Pirrotta la porterebbe al sorpasso in classifica, mentre una vittoria della formazione del duo Scollo-Gotte significherebbe allontanare nettamente l’ultima posizione in classifica e mirare a traguardi più importanti.

In un valzer di atlete a cui il prosieguo della stagione ci dovrà abituare essendo cambiate le prospettive di alcune squadre, la formazione palermitana scenderà al PalaCannizzaro priva di Elisa Sozzi e Sharon Luzzi ma con il probabile recupero di Sara Gervasi, cresciuta a Caltanissetta nel vivaio del compianto Totò Faraci, e figlia di Marika Lombardo, capitano della Lancia Sclar che arrivò ad approdare anche in serie B ben 30 anni fa.

Dal canto suo in casa Albaverde vi è apprensione per le condizioni di Francesca Cusumano, bloccata in settimana da un infortunio che la mette in forse per la gara di sabato.

Saranno i tecnici della formazione nissena poco prima della gara a decidere sull’impiego della forte centrale anche in funzione dell’incontro ravvicinato infrasettimanale di mercoledì 24 quando sarà di scena al PalaCannizzaro il Comiso dato in forte ripresa.

La gara Albaverde – Caffè Trinca sarà trasmessa in livestreaming sulla pagina facebook dell’Albaverde a partire dalle ore 17.55 con la supervisione tecnica di Totò Venti.