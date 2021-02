Sommatino. Torna in funzione l’orologio della Torre Civica.

SOMMATINO. E’ finalmente tornato in funzione il meccanismo dell’orologio della storica Torre Civica. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. La prima cittadina ha rilevato che “Grazie alla collaborazione di Stefano Carmina ed al contributo del fondo istituito con parte delle indennità di Sindaco ed Assessori è tornato in funzione il meccanismo dell’orologio della Torre Civica”.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco – un atto che sottolinea l’affetto per il nostro paese. Un intervento che non si ferma qui. Stiamo lavorando, infatti, per potere ripristinare anche il funzionamento dello scampanio”.