Serradifalco. Aggiudicati i lavori per l’efficientamento energetico del palazzo comunale.

SERRADIFALCO. La Costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese Voti Antonio con sede in Marsala e G.M. Elettra srl con sede in Calatafini-Segesta, s’è aggiudicata i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’Associazione temporanea di imprese ha offerto un ribasso sul prezzo a base di gara del 33,84 % per un importo di 498.854,35 oltre oneri della sicurezza pari a 39.865,20 euro ed Iva per un totale di 538.719,55 euro oltre Iva. La spesa totale che era stata prevista nel progetto per questi lavori era stata di quasi un milione di euro, e cioè 999.500 euro.

A finanziare l’intervento è stato l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia. Nel dettaglio, l’importo dei lavori soggetto a ribasso di 754.012,03 euro, applicando il ribasso del 33,84%, s’è ridotto a 498.854,36 euro oltre oneri della sicurezza pari a 39.865,20 euro.

L’importo del contratto sarà di 538.719,56 euro oltre IVA (592.591,51 euro Iva compresa). obiettivo è quello di ridurre in maniera significativa i consumi di energia primaria all’interno del palazzo comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio è puntare alla diminuzione delle spese per i consumi energetici facendo leva sull’utilizzo di fonti energetiche alternative rinnovabili ed ottimizzando i consumi energetici con l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile.