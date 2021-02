San Cataldo. Plauso del presidente della Repubblica Mattarella al quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna.

SAN CATALDO. Il Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza al Quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. Lo ha fatto attraverso una lettera che ha inviato al presidente del comitato Vincenzo Siracusa per sottolineare l’esempio che il Quartiere Sant’Anna di San Cataldo sta dando all’intero paese.

Il Capo dello Stato ha sottolineato: “Testimonianze come il Quartiere Sant’Anna di San Cataldo sono un’ulteriore prova che la Sicilia è ricca di energia positiva con persone pronte a mettersi al servizio del bene comune”.

Si tratta di parole che inorgogliscono e stimolano a continuare sulla strada del civismo intrapresa in questi anni dopo la visita del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci.

Il Presidente Vincenzo Siracusa, nell’occasione, ha inteso ringraziare il Capo dello Stato per gli attestati di stima che in questi anni ha tributato alla sua persona, al vice presidente Antonino Cravotta e tutti coloro che lo hanno collaborato nel portare avanti in questi anni il quartiere, ed ha invitato tutti a guardare il futuro con ottimismo nella consapevolezza che il lavoro per il territorio, fatto con spirito di servizio, paga sempre.