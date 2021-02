Riesi. Conferito a Giuseppe Giancarlo Calascibetta il premio “Artista dell’anno 2020 Palermo Artexpo”.

E’ stato conferito all’artista riesino Giuseppe Giancarlo Calascibetta il premio Artista dell’Anno 2020, Palermo Artexpo . Un premio nazionale che viene assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per la loro attività artistica. Un riconoscimento che gli è stato attribuito dalla redazione della nota rivista d’arte contemporanea Art Now diretta dal critico d’arte Sandro Serradifalco. L’artista Calascibetta è stato selezionato dalla Dott. ssa Maria Di Pasquale con l’opera “Sguardi : un ritratto fotografico in bianco e nero raffigurante la giovane riesina Giulia Danese. Nella motivazione leggiamo: “ All’artista Giuseppe Calascibetta per il suo impegno creativo, dedito alla divulgazione del pensiero e del sentimento. Per l’elevata capacità comunicativa supportata da uno stile ricercato e originale”. L’opera è stata pubblicata nella rivista bimestrale d’arte e cultura ART NOW (gennaio/febbraio 2021) e verrà esposta durante la diretta streaming insieme ad altre opere selezionate nella videoesposizione presso la galleria Effetto Arte di Palermo giorno 26 febbraio 2021 sulla pagina facebook Art Now.

Per Giuseppe Giancarlo Calascibetta è il suo sesto premio di fotografia, è il quinto premio per la fotografia Ritrattistica. A tal proposito spiega: “Sono innamorato del ritratto fotografico perché mi piace comunicare e raccontare attraverso i volti: le storie e gli stati d’animo delle persone.Il ritratto come il paesaggio è un’esperienza emozionale introspettiva dove smetti di pensare e riflettere: inizi a percepire un senso di vuoto da riempire e subito esternare materializzandola con la luce, le ombre e sguardi. La fotografia ti permette di creare un alfabeto di metafore iconografiche proveniente da un tuo background culturale ed esperienziale che maturi con i tuoi occhi e la tua creatività. Un mezzo che molte volte ti permette di rischiare, perdere te stesso e ritrovarti in una nuova forma” .