Palermo apre la Welcome Week: lunedì orientamento universitario in streaming

Lunedì 8 febbraio, alle 9.00, prenderà il via la Welcome Week, settimana di orientamento universitario organizzata dall’Università degli Studi di Palermo con il supporto del Centro Orientamento e Tutorato (COT) di Ateneo e dedicata agli studenti degli ultimi anni delle Scuole secondarie di secondo grado.

Le attività si svolgeranno online attraverso la piattaforma Microsoft Teams da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Le attività in programma sono:

– Presentazione dell’Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2021/2022 per supportare lo studente nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo-professionale più adatto alle proprie esigenze;

– Incontri con docenti, studenti e tutor accademici della Scuola e dei Dipartimenti UniPa per ricevere informazioni sui piani di studio e sugli sbocchi occupazionali di ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

– “Aula Test” – Somministrazione di test di interesse, caratteristiche personali e successivo colloquio per supportare lo studente nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo-professionale;

– Colloquio di orientamento informativo per ricevere informazioni sull’Offerta Formativa UniPa, modalità di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse, procedure per sostenere i test di ingresso, facilitazioni per gli studenti, opportunità formative post-lauream e sbocchi occupazionali;

– Workshop “Come affrontare i test di accesso” – L’attività prevede l’analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di accesso e degli esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente gestione del test;

– Spazio di riflessione psicologica per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, sogni e progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi. L’attività è riservata a studenti maggiorenni.

Info e programma: https://www.unipa.it/eventi/welcome-week-2021/