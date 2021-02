Nonostante positivo al Covid, esce con lo scooter senza casco, privo di assicurazione e revisione. Denunciato.

Un giovane di 20 anni a Catania aveva l’obbligo di restare a casa in quarantena obbligatoria in quanto era risultato positivo al Covid, ma evidentemente ha ritenuto che la sua positività non fosse poi così preoccupante, dal momento che è uscito da casa, s’è messo in sella al suo scooter senza casco e senza assicurazione e revisione dello stesso mezzo recandosi in Piazza.

Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza a sorprenderlo. Le Fiamme Gialle hanno notato il giovane che circolava con il suo scooter in Piazza della Repubblica, senza casco, privo di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Il trasgressore, che è risultato positivo al Covid, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per l’inosservanza delle disposizioni in materia di diffusione del virus, contestandogli anche violazioni al codice della strada. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro sottoponendo a sequestro amministrativo lo scooter.