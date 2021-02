Governo, Meloni volubile: “No a Draghi ma se farà bene voteremo singoli provvedimenti”

Perché il no di Fdi a DRAGHI? “Perché io non sono d’accordo sul fatto che l’Italia debba essere considerata una democrazia di serie B, nella quale i cittadini non possono mai scegliere da chi farsi rappresentare e perché so che il problema di questa legislatura è un Parlamento nel quale è impossibile avere una maggioranza coesa.

Ciò non toglie che spero che Mario DRAGHI possa fare bene e gli abbiamo garantito che, se farà bene, ci saranno i voti di Fratelli d’Italia sui provvedimenti. Penso che non ci sia niente di meglio che avere qualcuno che ti dà una mano e non ti chiede neanche in cambio dei ministeri”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni al Tg2, in un’intervista che andrà in onda stasera.