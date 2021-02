Covid, possibile proroga stop spostamento regioni al 5 marzo

Sul divieto di spostamento tra le regioni si va, con ogni probabilita’, verso la proroga al 5 marzo. A farsi carico di quest’ulteriore misura dovrebbe essere lo stesso esecutivo guidato da Giuseppe Conte, a cui e’ affidata al momento l’ordinaria amministrazione. Il divieto di spostamento tra le regioni scade lunedi’ 15 febbraio.

E l’esecutivo entrante dovrebbe insediarsi definitivamente solo nei primi giorni della prossima settimana. E’ possibile cioe’ che si crei un buco di 24-48 ore in cui lo spostamento tra regioni torna ‘libero’. Ma e’ piu’ probabile, come detto, che si vada invece verso una proroga dello stop. Una misura da adottare con decreto legge e quindi in cdm, visto che si tratta di una sospensione di una liberta’ costituzionale. Per una questione di galateo istituzionale e di continuita’ amministrativa il governo uscente dovra’ nelle prossime ore varare il provvedimento di concerto con il nuovo probabile Governo targato Mario Draghi.

Affinche’ questo accada e’ pero’ necessario- si apprende- che si conosca il calendario dei prossimi appuntamenti istizionali del governo in corso di formazione.