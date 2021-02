Covid, Federanziani: solo in prima metà febbraio 5.319 morti, è una strage

Si conferma l’ecatombe di anziani a causa del Covid anche nella prima meta’ di febbraio. Come avevamo gia’ ipotizzato nel corso del mese di gennaio, di questo passo il rischio e’ di arrivare a giugno a un numero di decessi compreso tra i cinquantamila (con 303 morti al giorno) e gli ottantamila (con 484 morti al giorno). Una previsione purtroppo confermata anche dai dati della prima quindicina di febbraio, periodo che ha visto 5.319 decessi che, sommati a quelli del mese di gennaio (14.357), portano a un totale di 19.676 dall’inizio dell’anno. Si tratta prevalentemente di persone anziane.

L’eta’ media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2, infatti, secondo l’ultimo aggiornamento ISS e’ salita a 81 anni. “Abbiamo visto la campagna vaccinale partire al rallentatore, e le difficolta’ logistiche sommarsi a quelle burocratiche e tecnologiche- dichiara il Presidente di Senior Italia FEDERANZIANI Roberto Messina- Ancora una volta ci siamo scontrati con la complessita’ di un sistema che include al proprio interno 20 sistemi sanitari diversi, ciascuno dei quali viaggia con modalita’ e tempi propri, in modo che i pazienti d’Italia si trovano ad avere speranze di sopravvivenza diverse a seconda del territorio in cui hanno la fortuna o sfortuna di vivere.

L’auspicio e’ che il neonato governo Draghi possa, congiuntamente alle Regioni, imprimere una svolta alla campagna, attraverso una riorganizzazione logistica che affronti i due problemi principali: quello dell’approvvigionamento dei vaccini e quello della somministrazione. Crediamo sia necessario mettere in campo tutte le forze possibili, moltiplicare i punti vaccinali, utilizzare se necessario gli specializzandi, la sanita’ militare, la protezione civile, pur di garantire che la macchina della vaccinazione sia pronta a sostenere l’arrivo imminente di milioni di dosi. Guardiamo inoltre con interesse la raccomandazione degli esperti dell’OMS all’utilizzo del vaccino AstraZeneca per gli over 65 (a eccezione degli over 80 e dei fragili), poiche’ l’ampia disponibilita’ di tale vaccino, che puo’ essere somministrato capillarmente dai medici di famiglia, potrebbe imprimere alla campagna vaccinale un ulteriore slancio.

Le Regioni hanno bisogno di essere messe rapidamente in condizione di vaccinare in fretta la popolazione. Ci auguriamo anche che procedano speditamente le procedure necessarie a immettere sul mercato gli altri vaccini, ormai in fase avanzata di sperimentazione, perche’ il rischio e’ non riuscire ad arrivare in tempi celeri all’immunita’ di gregge necessaria a salvare decine di migliaia di vite”. La linea di tendenza (in rosso) conferma le previsioni sul possibile numero dei decessi per il I semestre 2021 (Fonte: COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University)