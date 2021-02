Coronavirus, variante inglese in 16 comuni Puglia: accertati 45 casi

In 16 comuni della regione Puglia è stata accertata la presenza della cosiddetta variante inglese del Coronavirus, stando ai dati dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Complessivamente sono stati riscontrati 45 casi nei seguenti comuni: Fasano e Carovigno, in provincia di Brindisi; Bari, Palo del Colle, Molfetta, Altamura, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Canosa, in provincia di Bari; Massafra, in provincia di Taranto; Orta Nova, in provincia di Foggia; Aradeo e Martano, in provincia di Lecce.

Il segretario della Federazione medici di medicina generale della Puglia, Donato Monopoli, lancia l’allarme: “Ho l’impressione che stiamo andando verso una terza ondata”, dice. “Nel mio studio, in una settimana, ho avuto 18 richieste di prenotazione del tampone molecolare e 15 pazienti sono risultati positivi. Mi sembra di essere tornato agli inizi dello scorso mese di novembre”