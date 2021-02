Coronavirus: meno contagi in Italia ma aumenta l’indice di positività

A un anno dall’inizio della pandemia da coronavirus e dell’emergenza sono oltre 2,5milioni gli italiani che sono risultati positivi al Sars-Cov2.

Calano nel primo giorno di febbraio i nuovi casi di contagio: sono 7.925 i positivi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, ma l’indice di positività segna un lieve aumento.

Secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute, i tamponi tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore, sono 142.419.

Dati che portano l’indice di positività, risultato del rapporto tra nuovi positivi e test processati, al 5,56%, in lieve ma costante aumento. Ieri, infatti, si è attestato sul 5,26%, sabato scorso, invece era al 4,26%.

Le vittime da coronavirus, nelle ultime 24 ore, sono state 329, in aumento rispetto a ieri (237 deceduti). Il totale delle vittime della pandemia, a un anno circa dall’inizio dell’emergenza, è di 88.845 persone che hanno perso la vita a causa del covid.Sono, invece, guariti in 13.975, con un calo, rispetto a ieri quando sono invece state dichiarate fuori dall’infezione 20.396 persone, di 6.421 persone.

Il totale dei guariti da inizio pandemia è di 2.010.548.La Lombardia continua a essere la regione in Italia con il maggior numero di casi registrati al giorno: oggi sono stati 1.093. Segue, a pochissima distanza, l’Emilia-Romagna con 1051 casi. Terza la Campania con 994 nuovi casi.Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 37 in più rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive è di 2.252 pazienti covid positivi.

Aumentano anche i ricoverati nei reparti di degenza: +201 pazienti rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati è di 22.512.Ad oggi in Italia sono 453.968 gli attuali positivi, con una riduzione, rispetto a ieri, di 9.384.