Catania, “cavalleria rusticana”: martellate e coltellate al compagno per gelosia

Scopre la fotografia di una donna nella memoria del telefonino del compagno e accecata dalla gelosia aggredisce l’uomo prendendolo a martellate e a coltellate. E’ accaduto a Mascali, nel catanese, dove i carabinieri hanno arrestato una 49enne. La donna dovra’ rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti.

L’uomo, di 68 anni, e’ stato visitato dal personale del 118. Gli sono stati diagnosticati vari traumi, al cranio ed in altre parti del corpo, nonche’ una ferita da taglio all’emitorace sinistro ma, comunque, ha rifiutato di essere trasportato in ospedale per le cure del caso. I militari hanno sequestrato un martello ed un coltello da cucina, con una lama di 20 centimetri, utilizzati dalla donna.