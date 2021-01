Tragico incidente stradale per un ragazzo di 14 anni deceduto nella tarda serata di ieri a causa di un sinistro verificatosi a Comiso in provincia di Ragusa in via Biscari.

Il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno lavorando al fine di accertare l’esatta dinamica dell’incidente.