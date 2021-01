Serradifalco. Appello dell’Associazione “Serra del Falco” per salvare la Chiesa del Collegio di Maria.

SERRADIFALCO. In una lettera inviata all’assessore regionale regionale della Famiglia, delle Politiche sociali Antonio Scavone, all’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà e al Soprintendente di Caltanissetta Daniela Vullo, l’associazione Serra del Falco, tramite Sergio Milazzo, ha avanzato una richiesta di sopralluogo e di intervento tempestivo nella Chiesa del Collegio di Maria dei Sette Dolori (Ipab).

Nella lettera è stato evidenziato lo stato di abbandono in cui versa la Chiesa e il Collegio di Maria. “Dopo gli ulteriori cedimenti del tetto della Chiesa, complesso architettonico del 1800, oggi questo edificio versa in condizioni di totale abbandono – si legge nella lettera – aggravato dalle infiltrazioni che stanno cancellando le pitture murali dell’artista Leopoldo Messina>.

La Chiesa risale ai primi anni del 1800 ed è un autentico scrigno di tesori. “La Chiesa, con il collegio, sta andando in rovina senza che venga preso alcun provvedimento; il tetto della chiesa sta cedendo in più punti e l’acqua piovana sta distruggendo le pitture murali della volta a botte e delle pareti; la chiesa del collegio – prosegue la lettera – è tutta un’opera d’arte, una cappella sistina in miniatura, destinata amaramente a crollare”.

Nella lettera è stato sottolineato che, per salvarla, bisogna “Bloccare l’infiltrazione di acqua piovana lungo i muri perimetrali; se invece, si lascerà crollare il tetto, la chiesa sarà perduta per sempre, perché difficilmente si troverebbero i soldi per il suo restauro”.