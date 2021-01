Rassegna Stampa. Caltanissetta: aperte le iscrizioni del Premio Nazionale delle Arti sezione “fisarmonica”

L’Istituto superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” ospita anche quest’anno una delle sezioni del Premio nazionale delle Arti, organizzato dal Ministero dell’Università e Ricerca e destinato alla valorizzazione dei giovani talenti in ambito musicale accademico.

La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, vedrà a Caltanissetta la sezione del concorso dedicata ai giovani fisarmonicisti le cui prove semifinali si terranno il 12 e il 13 marzo prossimi.

La partecipazione al premio per la sezione “fisarmonica” – come prevede il regolamento a firma del direttore dell’Issm Bellini, maestro Angelo Licalsi – è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni e ai corsi accreditati al circuito dell’Alta Formazione Artistica e Musicale nell’anno accademico 2019/20, senza limiti di età, segnalati dagli istituti di appartenenza.

La scadenza delle iscrizioni al Premio Nazionale delle Arti – Sezione “fisarmonica” è fissata al 10 gennaio, data entro la quale le istituzioni musicali dovranno inviare alla segreteria del Bellini l’elenco degli allievi pre-selezionati; ciascuna istituzione potrà presentare non più di due candidati.

Alla domanda di iscrizione andrà allegata una scheda di presentazione artistica del candidato vidimata dal direttore dell’istituzione musicale Afam contenente un link audio-video (in modalità “non in elenco”) su canale Youtube di una esecuzione musicale della durata massima di 15 minuti.

La commissione giudicatrice, dopo aver visionato i video, selezionerà un numero massimo di 15 semifinalisti per le prove che si terranno, come detto, a marzo. Componenti della commissione, nominata dal Ministero, sono i professori Eugenia Cherzakowa (presidente), Andreas Nebl e Mirco Patarini, tutti musicisti di fama internazionale.

Per i finalisti è prevista, qualora le condizioni legate all’emergenza sanitaria lo dovessero permettere, l’esibizione il 14 marzo 2021 al Teatro Regina Margherita. Il vincitore assoluto della XV edizione del Premio avrà l’opportunità di esibirsi in recital solistici e in concerto con orchestra nelle stagioni concertistiche 2020/21 di associazioni ed istituzioni musicali tra cui l’Orchestra da Camera di Caserta e Ama Calabria.