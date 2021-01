Primo allenamento per Torregrossa. Video-intervista: “Alla Sampdoria per ‘esplodere’ in serie A”

Primo allenamento da blucerchiato per il calciatore sancataldese Ernesto Torregrossa. Sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco l’attaccante arrivato dal Brescia ha svolto – al pari del rientrante Nik Prelec – il programma completo del gruppo dei subentrati con lo Spezia e degli altri disponibili: riscaldamento, reattività e partitella finale. I maggiormente impiegati al ‘Picco’ hanno invece sostenuto una sessione di recupero attivo. Individuale per Lorenzo Tonelli, percorsi di recupero per Alex Ferrari (sul campo) e Manolo Gabbiadini (palestra). Domani, mercoledì, è in agenda un’altra sessione mattutina.

Per l’attaccante siciliano, la prima stretta di mano con Claudio Ranieri. L’avventura di Ernesto Torregrossa alla Samp è iniziata: “La Samp è un club glorioso – rivela nella prima intervista da blucerchiato -. Sono qui per dare una mano ai compagni e all’allenatore, per completare insieme a loro il mio percorso di crescita e consacrarmi definitivamente in Serie A. Grandi attaccanti in passato hanno giocato qui con la maglia numero 9: per me sarà un onore indossarla. Da avversario il “Ferraris” mi ha sempre impressionato; al momento i tifosi non possono ancora esserci ma spero di esultare presto insieme a loro sotto la Sud“.