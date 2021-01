Prezzi: Caltanissetta nel 2020 ha il maggiore rialzo per i prodotti alimentari

A fronte di un Paese in deflazione, con un calo dei prezzi dello 0,2% nel 2020, alcune citta’ hanno registrato in media d’anno aumenti considerevoli su alcuni gruppi di prodotti, con notevoli disparita’ territoriali. E’ quanto emerge dallo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori sulle citta’ con i maggiori rincari o ribassi del 2020 per i principali beni e servizi, sulla base dell’inflazione media rilevata dall’Istat. Il capoluogo che nel 2020 ha il maggiore rialzo per quanto riguarda i prodotti alimentari e’ Caltanissetta con un’inflazione pari a +4,2%, al secondo posto Trieste, Grosseto e Trapani (tutte a +3,1%), poi Perugia con +2,9%. Dall’altra parte della classifica Parma, unica citta’ in deflazione, -0,1%, poi Siena con +0,1% e al terzo posto Macerata, +0,3%. La media italiana e’ +1,5%, pari ad un incremento della spesa alimentare, senza bevande, di 77 euro per una famiglia tipo. Tra le grandi metropoli si segnala Genova, in settima posizione con +2,6% e, sull’altro fronte, Milano, quarta tra le migliori con +0,5%, un terzo del dato italiano.