Milena. Mozione del gruppo di minoranza per realizzare monumento in ricordo vittime del Covid.

MILENA. Il gruppo consiliare di minoranza di “Milena Domani” di cui è capogruppo Alfonso Cipolla (nella foto) ha presentato una mozione che impegni il sindaco Claudio Cipolla alla realizzazione di una stele o un monumento o una lapide in ricordo perenne dei concittadini deceduti a causa della pandemia del Covid-19.

Sono sei le persone decedute a Milena a seguito del Covid. <L’ondata del COVID-19 che ha travolto Milena in modo dirompente causando diversi morti – ha rilevato la minoranza – merita di essere ricordata con un’opera altrettanto evidente tale che lasci una visiva memoria alle future generazioni per non dimenticare la tragedia che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo>.

Il gruppo “Milena Domani” intende avviare una riflessione da condividere con il Consiglio Comunale. <Riteniamo sia doveroso ricordare i nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid, in segno di rispetto innanzitutto per le vittime e i loro familiari costretti a vivere una situazione tragica, ma anche per l’intera comunità di Milena che ha subito gli effetti funesti di questa pandemia di sicura portata storica>.

I consiglieri intendono promuovere la realizzazione di un monumento, una stele o una lapide in memoria delle persone decedute per lasciare ai posteri traccia e memoria del disastro umano e del disagio che questo virus ha comportato.