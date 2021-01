Covid. In Sicilia nelle ultime 24 ore curva dei contagi in calo, ma con 32 decessi.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 716 le persone che sono risultate positive al tampone molecolare. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute.

Attualmente i positivi in Sicilia sono 42.289. Di questi 40.760 sono in quarantena domiciliare, 1.325 ricoverati in ospedale con sintomi e 204 ricoverati in Terapia intensiva. Da quando è scoppiata la pandemia in Sicilia i casi di positività al Covid sono stati 136.103, con 90.336 guariti, mentre i decessi sono stati 3.478.

C’è da dire che, nonostante si siano registrati 32 nuovi decessi, nell’Isola l’indice di contagio Rt è sceso sotto l’1. Per il resto, 24 in meno i ricoveri negli ospedali. Il numero di positivi per provincia ha fatto registrare queste risultanze: 260 casi a Palermo, 142 a Messina, 109 a Catania, 52 a Trapani, 49 a Siracusa, 46 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento, 14 a Ragusa e 12 ad Enna.