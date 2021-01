Cisl Fp. “Operatori del Centro di accoglienza di Pian del Lago da 4 mesi senza ammortizzatori sociali”.

CALTANISSETTA. Lavoratori delle cooperative che operano al centro di accoglienza di Pian del Lago sarebbero senza ammortizzatori sociali da oltre 4 mesi.

Per questa ragione la Cisl Fp chiede l’intervento del prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. A firmare la lettera sono il segretario generale e quello territoriale del sindacato, Salvatore Parello e Giovanni Luca Vancheri.



Nel documento si evidenzia come “i lavoratori della cooperativa “Essequadro” e della società “Admajora” al momento non abbiano ancora percepito alcun ammortizzatore sociale da ottobre del 2020 da parte dell’Inps, ente cui il sindacato si era rivolto lo scorso 13 gennaio con una richiesta di chiarimenti che, allo stato attuale, non ha avuto al momento risposta formale”.

“Un fatto grave soprattutto perché gli operatori al momento non stanno lavorando a causa della ristrutturazione del centro di accoglienza e di espulsione – concludono Parello e Vancheri -. Da ciò si deduce che il Fis è l’unico sostentamento dei lavoratori già abbastanza penalizzati. Si chiede quindi alla Prefettura un intervento risolutivo per comprendere non solo quali siano le motivazioni dietro questo ritardo, ma soprattutto avere risposte concrete sui tempi necessari per erogare le somme”.