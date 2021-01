Caltanissetta, Unione Ciechi seleziona volontari per il Servizio Civile

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2021.

Quest’anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps Sezione Territoriale di Caltanissetta partecipa con n. 3 progetti per un complessivo di n. 25 posti a bando dei quali n. 5 destinati a Giovani con Minori Opportunità (GMO Isee soglia inferiore o pari a 10.000 euro) da collocare sia presso la Sezione territoriale UICI di Caltanissetta ubicata in Via Corsica n. 33, che presso la rappresentanza di Gela ubicata in Corso Vittorio Emanuele n. 197, e più precisamente:

Progetto 3 Officine di cittadinanza attiva e partecipazione sociale. Obiettivo progettuale: Miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili della vista.

Sezione Territoriale di Caltanissetta n. 6 operatori volontari e n. 2 operatori volontari GMO; Rappresentanza di Gela n. 6 operatori volontari e n. 2 operatori volontari GMO;

Progetto 5 Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari. Obiettivo progettuale: Ridurre e gestire i rischi legati alla diffusione delle patologie oculari: informazione e sensibilizzazione del contesto territoriale sui temi concernenti la disabilità visiva.

Sezione Territoriale di Caltanissetta n. 4 operatori volontari e n. 1 operatori volontari GMO;

Progetto 6 Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso. Obiettivo progettuale: Garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale: sostegno all’integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista

Sezione Territoriale di Caltanissetta n. 2 operatori volontari; Rappresentanza di Gela n. 2 operatori volontari.