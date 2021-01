Calcinacci cadono su auto dal tetto di una galleria della Caltanissetta – Agrigento. Esposto di Codacons alla Procura della Repubblica.

CALTANISSETTA. “Nella giornata di sabato 17 gennaio 2021, un’auto con a bordo una coppia di Agrigento, che da Catania stava tornando a casa, è stata raggiunta dai calcinacci caduti dal tetto di una galleria a Caltanissetta (in direzione Agrigento), lungo la Strada Statale 640”.

A sostenerlo è il Codacons di Caltanissetta che ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica affinchè si indaghi sull’accaduto.

In una nota il Codacons ha sottolineato: “I calcinacci si sarebbero staccati improvvisamente e avrebbero colpito il mezzo, danneggiando il parabrezza e il cofano. Fortunatamente, l’uomo alla guida e la moglie, entrambi di Agrigento, non hanno riportato ferite.

L’accaduto – sempre secondo quanto riferisce Codacons – è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti intervenuti sul posto all’Anas e agli organi preposti. “Non è accettabile che possano corrersi rischi di questo tipo, urgono interventi e indagini approfondite affinché ciò non avvenga più – commentano i legali del Codacons provinciale di Caltanissetta, Daniela Dell’Utri e Giuseppe Orlando. Per tali ragioni presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica. Riteniamo sia necessario indagare di chi sia la responsabilità per l’accaduto”.