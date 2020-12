Vittoria esterna per la Pro Nissa 2-5. Battuto il Mascalucia. Reti di Mosca (3) e Moncada (2).

Vittoria esterna agevole per la Pro Nissa che ha battuto 2-5 il Mascalucia bissando così il successo di sabato scorso. Tre punti preziosi frutto di una prova di carattere da parte di tutti i ragazzi che proietta la formazione guidata da mister Rizza in una zona più consona della classifica ma con una partita ancora da recuperare in calendario.

Sugli scudi capitan Mosca, autore di una tripletta, che da capitano valoroso di fatto ha trascinato i suoi alla meritata vittoria. Le altre due reti sono state siglate da Moncada sempre più cecchino infallibile sotto porta. Va segnalata anche l’ottima prestazione del nostro uomo di esperienza tra i pali, Ciccio Daino, autore di alcuni interventi di ottima fattura.

Una gran bella partita portata avanti nel punteggio, al cospetto di un avversario mai domo e che soprattutto nella ripresa ha cercato di mettere sotto pressione la difesa nissena. L’attenzione in ogni zona del campo e la cura dei particolari iniziano a produrre gli effetti sperati.

Adesso arriva la sosta natalizia, la squadra continuerà ad allenarsi per qualche altro giorno prima della meritata pausa. Bisogna preparare al meglio la ripresa del campionato, magari con qualche altra sorpresa che può arrivare dal mercato.