Torna il catalogo Postalmarket con Diletta Leotta in copertina.

Torna nel 2021 il nuovo Postalmarket e sarà portale del Made in Italy dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ai piccoli commercianti e alle associazioni di categoria.

In copertina ci sarà Diletta Leotta (nella foto). Postalmarket tornerà anche su carta stampata, sotto forma di catalogo come negli anni 70 e 80. Diletta Leotta s’è detta onorata di essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket che, dunque, si riproporrà agli italiani in una veste rinnovata al fine di promuovere la vendita per corrispondenza.