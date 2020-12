Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone: “I pazienti positivi in isolamento domiciliare attualmente è pari a zero”. C’è un solo caso di positivo al Covid ricoverato.

SOMMATINO. “Abbiamo ricevuto il provvedimento di fine Isolamento Domiciliare Obbligatorio di due pazienti positivi, come da Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020. Pertanto il numero dei pazienti positivi in isolamento domiciliare nel Comune di Sommatino è attualmente pari a zero”. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone.

Il primo cittadino di Sommatino ha anche confermato: “Rimane ricoverato in degenza ordinaria un paziente positivo a cui facciamo i nostri auguri di pronta guarigione”. Infine, un riferimento alla situazione in atto a Milena: “Abbiamo appreso, nel frattempo, che il Comune di Milena è stato dichiarato zona rossa per la diffusione esponenziale del contagio negli ultimi giorni.

Siamo vicini a tutta la comunità ed al Sindaco Claudio Cipolla. Quanto sta accadendo a Milena ci dice molto sul fatto che dobbiamo rispettare attentamente tutte le regole, senza rilassarci e cullarci della situazione nel nostro paese, perché il pericolo è sempre attuale”.