Sicurezza, Salvini: “Cancellano i miei decreti perchè non sanno governare”

I decreti sicurezza di Matteo Salvini sono stati cancellati con un decreto legge sul quale il governo ha dovuto porre la fiducia. “Il governo – spiega il leader della Lega a “La Verita'” – ha voluto forzare la mano con un voto di cui qualcuno mi deve ancora dimostrare l’urgenza. I nuovi provvedimenti costeranno i miliardo allo Stato e andranno a favorire clandestini e trafficanti di uomini, penalizzando per primi proprio i veri profughi”.

Secondo l’ex ministro dell’Interno non si tratta di “una prova di forza, ma di debolezza. Hanno posto la fiducia perche’ avevano bisogno di compattarsi tra di loro, di fare vedere che sono uniti su qualcosa: nell’aprire porti, portoni e portafogli a tutti”. “Non essendo capaci di decidere qualcosa che serva concretamente al bene del Paese, – aggiunge – hanno pensato che fosse il caso di serrare i ranghi su un tema ideologico. E hanno gia’ preannunciato che il prossimo passo sara’ l’introduzione dello ius soli”.

Un tema sul quale i governi della sinistra non sono mai riusciti a trovare un accordo. “Certo, la gente non Io vuole. E’ un passaggio impopolare. Ma questo e’ un governo di incapaci e hanno bisogno di estrarre dal cilindro qualcosa per fare vedere che non sono immobili”, ha concluso Salvini.