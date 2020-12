San Cataldo. Gli auguri della comunità della Chiesa Madre per i 56 anni dell’arciprete don Biagio Biancheri.

SAN CATALDO. Si è svolta questo pomeriggio in Chiesa Madre la Santa Messa nella festa dei santi Innocenti martiri, i bambini che a Betlemme di Giuda furono uccisi dall’empio re Erode, perché insieme ad essi morisse il bambino Gesù che i Magi avevano adorato, onorati come martiri fin dai primi secoli e primizia di tutti coloro che avrebbero versato il loro sangue per Dio e per l’Agnello.

La Comunità della Chiesa Madre ha voluto ringraziare il Signore anche per il 56° compleanno dell’Arciprete don Biagio Biancheri. Hanno concelebrato l’Eucaristia, il Cancelliere vescovile, Can. don Cataldo Amico e il Direttore dei Beni Culturali ecclesiastici, don Vincenzo Giovino. La Corale ha animato la celebrazione. Era presente il Consiglio Pastorale.