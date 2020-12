Ragusa: si presenta davanti casa dell’ex con un coltello. Arrestato lo stalker

Perseguita la ex fidanzata con telefonate e appostamenti davanti all’abitazione, l’ultimo, prima dell’arresto, armato di coltello.

Il 33enne e’ stato arrestato per stalking dai carabinieri di Vittoria, accusato di atti persecutori. La vittima a novembre aveva iniziato una relazione sentimentale con l’uomo, ma questi si era rivelato subito particolarmente violento per motivi di gelosia. Cosi’ lo aveva lasciato e denunciato per maltrattamenti e minacce.

Da quel momento e’ stata tempestata da videochiamate, telefonate e messaggi a ogni ora del giorno e della notte, subendo minacce da parte dell’uomo che non accettava la fine della relazione.

L’escalation di molestie ha portato l’ex a presentarsi sotto casa della donna che, terrorizzata, ha chiesto aiuto ai carabinieri. La pattuglia lo ha sorpreso nei pressi dell’abitazione e, nel corso delle perquisizioni e’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 19 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni.

Il 33enne e’ stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.