Prosegue con successo l’iniziativa della Regione tesa al contenimento del contagio per le festività natalizie.

Prosegue l’iniziativa della Regione Siciliana dedicata al contenimento del contagio durante le festività di fine anno, caratterizzate da una elevata mobilità di cittadini. Commentando i dato dell’iniziativa, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha sottolineato:

“Sulla piattaforma dedicata, ad oggi sono oltre 39.000 le persone che si sono registrate. Stimiamo un tasso di adesione molto alto alle disposizioni del Governo Musumeci. Lo testimoniano anche i numeri (aggiornati a ieri) che vengono dai punti di controllo disposti negli aeroporti di Palermo e di Catania e sullo Stretto di Messina.

Sino a oggi all’aeroporto di Palermo sono stati effettuati 2.953 tamponi antigenici (6 casi di positività rilevati), all’aeroporto di Catania (nella foto) 3.871 tamponi (10 positivi), a Messina, dove si eseguono solo i test per chi è diretto in città o in provincia, 1.355 test (23 positivi). Le persone che, invece, hanno dichiarato di aver fatto il tampone molecolare preventivo prima di rientrare sono circa il 7% di quelle registrate sul sito”.