Miss Universe Italy: vince Viviana Vizzini da Caltanissetta

Viviana Vizzini, 27 anni, siciliana di Caltanissetta, e’ miss Universe Italy 2020, vincitrice dell’edizione italiana del concorso di bellezza andato in scena ieri sera a Roma, negli studi di Gold tv, con la conduzione di Vladimir Luxuria coadiuvata da Simone Di Pasquale. La reginetta partecipera’ alla finale mondiale di miss Universe 2020 che si terra’ a Las Vegas il 14 Febbraio 2021, in diretta su Fox life.

Tra le trentasei finaliste in gara l’inedita fascia “Beauty Against Discrimination” consegnata da Luxuria e’ andata a Claudia Torchia, diciottenne di Potenza, la ragazza che piu’ ha convinto la conduttrice con le sue dichiarazioni.

“La scelta della vincitrice del titolo non e’ stata facile”, ha spiegato il patron Marco Ciriaci annunciando la messa in onda della serata in stile concorso-reality (un format scritto insieme a Emilio Sturla Furno’) su un canale tv nazionale, ancora top secret. Ospitate all’Oly hotel, in zona Eur, le concorrenti si sono preparate alla finale sfidandosi in prove di vario genere e registrando “confessionali” per raccontarsi e farsi conoscere, seguite dalla troupe tv diretta da Giuseppe Morelli, il regista della finale