L’imprenditore nisseno Sebastiano Misuraca premiato da Legambiente per “una cosa bella e giusta”

“Vogliamo ringraziare Sebastiano Misuraca per il suo gesto e lo faremo consegnandogli il premio ‘Una cosa bella e giusta’.

L’imprenditore agricolo ha restituito bellezza e dignita’ al territorio di Mussomeli con un’azione importante, uno schiaffo all’indifferenza delle istituzioni. La sua sensibilita’ ambientale e’ di insegnamento non solo per i suoi nipoti ma per tutti quelli che pensano che nulla possa cambiare e che tocchi sempre ad altri fare la cosa giusta.

Adesso, grazie a lui, la vista del castello non sara’ deturpata dall’ecomostro e nessuno dovra’ piu’ vergognarsi”. Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, in riferimento all’iniziativa dell’imprenditore agricolo che ha acquistato un terreno con un vecchio rudere che deturpava la vista del castello Manfredonico di Mussomeli e lo ha fatto demolire.