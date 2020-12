La ballerina Nissena Annalisa Perricone danzerà su Rai 1 con Roberto Bolle

Il primo gennaio 2021, su RAI 1, si terrà uno spettacolo nel quale sarà protagonista Roberto Bolle.

Al fianco della celebre, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York danzerà un qualificato corpo di ballo tra cui spiccherà la nissena Annalisa Perricone.

La giovane artista ha indossato le scarpette di ballo proprio a Caltanissetta, studiando alla Scuola di Danza Tersicore di Olga Giliberto, e domani metterà in mostra il suo talento dimostrando come i sogni possono realizzarsi se si studia con passione, impegno e dedizione.

Molto soddisfatta della sua ex allieva si è mostrata l’insegnante di danza Olga Giliberto che ha sottolineato come l’esempio di Annalisa possa diventare un incentivo per tutte le aspiranti ballerine che desiderano trasformare la passione come la danza in onorevole professione.

Annalisa, dopo aver appreso le basi degli studi coreutici nella nostra città, dal 2011 si è trasferita a Reggio Emilia nella scuola diretta da Michele Merola, dove ha approfondito lo studio della danza classica e incontrato la danza contemporanea studiando con il dianzi citato Michele Merola e con Enrico Morelli e Giovanni Napoli.

Dal 2017 al 2019 ha frequentato il corso di perfezionamento “Agora Coaching Project” diretto da Michele Merola ed Enrico Morelli, ballando nelle loro produzioni e in quelle dei corografi ospiti del corso, tra cui Stefan Ferry, Emanuele Soavi, Roberto Scafati e Carlos Matos.

In tali occasioni ha incontrato coreografi provenienti da diverse parti di Italia ed Europa.

Nel 2018 ha ottenuto un posto nel corpo di ballo nell’opera lirica “Le Villi”, regia di Cristina Pezzoli e coreografie di Fernando Melo, in scena al Teatro Luciano Pavarotti di Modena e al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia.

Nel 2019 ha partecipato, a Cannes, ad un progetto dedicato a giovani compagnie europee. Sempre lo scorso anno ha lavorato con l’attore e regista greco Euripides Laskaridis e ha ballato nelle coreografie di Christos Papadopulos e Patricia Apergi a Reggio Emilia, Brescia e Atene.

Da settembre 2019 lavora con la compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola, con la quale si è esibita in tutta Italia (Modena, Trieste, Trento, Pisa e Siena) e non solo, iniziando, infatti, una tournée che l’ha portata a calcare noti palcoscenici in Canada, Vancouver, e Salt Spring Island.

L’ultimo successo è proprio la partecipazione alla trasmissione televisiva “Danza con Me” di Roberto Bolle, in onda su Rai 1 il primo gennaio, occasione in cui si esibirà ballando le coreografie di Mauro Bigonzetti insieme con Roberto Bolle, Virna Toppi, Beatrice Carbone e Agnese Di Clemente.

“In un periodo in cui l’arte e la cultura, di cui l’Italia fu per lungo periodo culla, vengono bistrattate da una classe dirigente insensibile e poco adusa alla frequentazione dei Teatri, Annalisa è fulgente esempio di come sia necessario investire nella formazione di questi talenti e di come lo Stato non possa sottrarsi all’impegno culturale che oggi più che mai si fa pressante – ha sottolineato Olga Giliberto -. La cultura, in tutte le sue sfaccettature, deve essere strumento contro le tenebre dell’ignoranza, baluardo contro ogni forma di pregiudizio”.

Il 1 gennaio, dunque, tutti i nisseni sono invitati a sintonizzarsi su RAI 1 per ammirare il talento di Annalisa, non soltanto perché si tratta di uno spettacolo di qualità ma, anche, per ammirare con orgoglio e fierezza una concittadina che ha conquistato un meritato posto sulla scena dei talenti internazionali.