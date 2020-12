Covid, Zampognari: “Natale di crisi, annullati tutti gli eventi”

Niente eventi dal vivo, né presepi viventi, piste da sci chiuse.

Il Natale del 2020, segnato profondamente dalla pandemia da coronavirus, ha colpito anche le tradizioni come quella degli zampognari.

“C’è stata una chiara ed evidente impossibilità di lavorare – dice all’Adnkronos Giovanni Borraro di ‘Zampognari.com’ – una difficoltà che accomuna gli zampognari da Nord a Sud – La nostra musica presuppone eventi partecipati: dalle recite scolastiche, alle esibizioni sulle piste da sci, alle messe di mezzanotte, ai saluti nelle rsa, luoghi ora in gran parte chiusi o comunque interdetti al pubblico”.

“La nostra è una musica che aggrega, che – prosegue – inevitabilmente se suonata in strada comporta l’assembramento di persone, è una musica che vive di rapporti umani”.

E con le restrizioni per contenere il contagio già dall’autunno gli eventi in programma sono stati annullati.

“Chi ci ha contattato ad ottobre per qualche progetto con l’aggravarsi della situazione dei contagi ha desistito, non c’era possibilità di progettare”. “Per quest’anno, lavorando tendenzialmente dai primi di dicembre fino all’Epifania, non vedo spiragli per una ripresa”, sottolinea.

Si punta dunque sul 2021.

“L’auspicio per tutti noi è di poter tornare nelle strade, tornare a viaggiare portando la nostra musica a tutti con la speranza di trovarci di fronte a comunità più unite, che dopo aver attraversato momenti così bui, superino quella disgregazione sociale sempre più evidente.

Come se il 2020 fosse l’anno zero per farci ritrovare più uniti”.