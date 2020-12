Catania, rapinano in casa coppia di 80enni: 3 arresti, anche una ragazza nissena di 23 anni

Per gli investigatori dell’Arma sono gli autori di una rapina ai danni di una coppia 80enne messa a segno ad Acireale, nel Catanese. Le manette sono scattate ai polsi di una 69enne siracusana, di una 23enne di Gela (Caltanissetta) e di un 36enne di Pachino (Siracusa), che dovranno adesso rispondere di rapina aggravata in concorso.

I tre sono entrati in azione lo scorso 4 ottobre nella frazione acese di Guardia Mangano. In particolare, le due donne si sono presentate in casa delle vittime con la scusa di dover consegnare un rimborso della farmacia. Poi, mentre la più anziana si intratteneva con la pensionata, la 23enne ha chiesto il permesso di utilizzare il bagno. L’arrivo della figlia e del nipote della coppia, però, ha mandato in fumo i piani dei rapinatori.

La 23enne, aiutata dal complice 36enne, è riuscita a fuggire in auto, mentre la 69enne è rimasta intrappolata in casa ed è stata fermata dai carabinieri arrivati nel frattempo. Recuperata anche la refurtiva abbandonata dalla 23enne durante la fuga. Mentre l’auto con i due fuggitivi è stata bloccata poco dopo a Catania. Adesso per tutti e tre è scattato l’arresto e sono stati posti ai domiciliari.