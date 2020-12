Campofranco. Riaperti i termini per le domande di accesso economico per i disabili gravissimi.

CAMPOFRANCO. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza.

Il primo cittadino campofranchese ha comunicato che le istanze dovranno essere presentate direttamente nel Comune entro il termine del 31 Dicembre di quest’anno. Tale novità è emersa in occasione della riunione del comitato dei Sindaci del Distretto D10 che comprende i comuni di Acquaviva, Campofranco, Mussomeli, Vallelunga, Villalba e Sutera.

Maggiori informazioni e ritiro del modulo di domanda, oltre che pubblicato sul sito del comune di Campofranco, potranno essere effettuate preso l’area dei Servizi Sociali dello stesso Comune.