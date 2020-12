Caltanissetta: prodotti ortofrutticoli sequestrati diventano pasti di solidarietà

Gli agenti della Polizia annonaria e commerciale del Comune di Caltanissetta e del nucleo operativo della Guardia di Finanza sono intervenuti ieri per sequestrare merce requisita a un ambulante abusivo che si era piazzato, senza alcuna autorizzazione alla vendita, in via G.B. De Cosmi.

Il quantitativo acquisito, frutta e verdura freschi e velocemente deperibili, inoltre era piuttosto consistente.

Le forze dell’ordine hanno proceduto dividendo in parti uguali la merce sequestrata e consegnandola alle associazioni San Filippo Apostolo (con sede in via Napoleone Colajanni) e parrocchia Santa Croce (in via Vespri Siciliani).

I prodotti sono stati utilizzati per preparare i pranzi che vengono distribuiti alle persone in difficoltà che ogni giorno si recano per chiedere un sostegno.