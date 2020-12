Caltanissetta. L’Ordine dei Tecnici Sanitari: “I professionisti sanitari dell’area tecnica vanno ringraziati per la loro attività contro il Covid”.

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Caltanissetta e Agrigento, tramite il suo presidente Vincenzo Santoro, ha inteso esprimere profonda riconoscenza e sentito ringraziamento ai propri professionisti sanitari in servizio presso gli ospedali e il territorio dell’ASP 2 di Caltanissetta, impegnati a fronteggiare una nuova ondata epidemica difficile, impegnativa, inaspettata.

In una nota ha sottolineato: “I media troppo spesso si limitano, tra il personale sanitario impegnato, a citare medici ed infermieri, ma occorre valorizzare anche l’opera di quelle professioni che meno visibilmente affrontano il “nemico invisibile” quotidianamente con grande spirito di servizio e sacrificio.

Mi riferisco ai professionisti sanitari dell’area tecnica: I Tecnici di Radiologia Medica, impegnati con coraggio e passione nell’effettuazione di esami radiologici eoe TC dell’apparato respiratorio a pazienti sospetti o accertati Covid19. I Tecnici di Laboratorio Biomedico che con instancabile senso di responsabilità analizzano i campioni di casi sospetti Covid-19, garantendo un insostituibile apporto diagnostico con le loro competenze nel campo della biochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, dell’anatomia patologica, dell’immunoematologia.

I Tecnici audiometristi preziosi professionisti in campo audiologico, i Tecnici di Neurofisiopatologia indispensabili nella diagnosi delle malattie del sistema nervoso, i Tecnici Ortopedici, i Tecnici Audioprotesisti, i Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, gli Igienisti dentali ed i Dietisti, tutti impegnati nella loro indispensabile e spesso vitale attività tecnico assistenziale, garantendo, con la loro preziosa opera, il soddisfacimento della continua domanda di salute dei nostri territori.

Tutti i professionisti dell’area riabilitativa: Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottisti, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Podologi che, continuando a garantire le necessarie e indispensabili prestazioni di riabilitazione, esponendosi potenzialmente al contagio. I Tecnici della Prevenzione e gli Assistenti Sanitari, che con perizia e dedizione svolgono la loro fondamentale attività di prevenzione dai rischi connessi all’attività lavorativa e alla promozione alla salute.

Occorre evidenziare che, seppur con dotazioni organiche irrisorie, i nostri professionisti continuano a lavorare con straordinaria generosità e dedizione avvicendandosi instancabilmente nelle turnazioni ed esponendosi in prima linea al rischio infettivo.

Molti di loro hanno contratto il virus, a loro va la riconoscenza dei cittadini del nisseno e tutta la nostra vicinanza per la preziosa opera che senza eroismi e clamori, hanno prestato sacrificando la salute personale a favore di quella collettiva. I nostri professionisti sanitari non si sono mai sottratti a questa battaglia e mai lo faranno, ma desideriamo fortemente che anche la dirigenza dell’ASP 1, l’Assessorato e il Ministero della Salute facciano la loro parte, fornendo loro le risorse umane e materiali indispensabili a svolgere con serenità il proprio lavoro e vivendo con fiducia la consapevolezza che il sistema stia facendo il massimo per loro e per ricaduta sulla collettività”.