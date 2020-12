Caltanissetta. Federconsumatori. A Caltanissetta nasce lo “Sportello Sanità”. La Rosa: primo esperimento a livello regionale.

CALTANISSETTA. A Caltanissetta Federconsumatori lancia un nuovo servizio gratuito e risponde alla sempre maggiore esigenza di assistenza dei cittadini quando hanno a che fare con la sanità pubblica. Si tratta dello “Sportello Sanità“, primo esperimento pilota di uno sportello dedicato esclusivamente ai temi della sanità dal quale verranno tratti insegnamenti e stimoli in vista dell’apertura di altri sportelli simili in Sicilia nel corso del 2021.

Lo Sportello Sanità di Caltanissetta nasce per offrire consulenza ed assistenza ai cittadini del territorio della provincia nissena in merito alla corretta fruizione delle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale, ma anche per raccogliere le segnalazioni sui disservizi delle strutture ospedaliere, con l’intento di aiutare la collettività e contribuire al miglioramento dei servizi sanitari locali. L’idea di Federconsumatori non è quella di creare un tribunale del popolo, ma piuttosto una interfaccia tra cittadino-consumatore e sanità locale al fine di canalizzare le segnalazioni su ciò che non va nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, per suggerire poi le dovute correzioni.

Federconsumatori Caltanissetta si avvale della Consulta Giuridica Provinciale e di un gruppo di esperti professionisti del settore, che hanno il compito di offrire ai cittadini consulenza e assistenza medico-legale. Il Presidente provinciale di Federconsumatori Caltanissetta, l’avvocato Michele Scarlata (nella foto assieme ad Alfio La Rosa), spiega perché è nato lo Sportello Sanità: “L’esigenza di uno sportello dedicato nasce dall’aumento delle segnalazioni provenienti dai cittadini che, in periodi difficili e delicati come quelli che stiamo vivendo oggi da un punto di vista sociale oltre che sanitario, necessitano di risposte e soluzioni concrete“.

“Si tratta di un primo esperimento pilota – spiega Alfio la Rosa, Presidente di Federconsumatori Sicilia – che ci servirà a capire come possiamo essere maggiormente di aiuto ai cittadini e come possiamo diventare una interfaccia tra loro e la Sanità pubblica. Di sportelli come quello nisseno ne arriveranno anche altri in altre Province, nel corso del 2021, quando avremo raccolto abbastanza informazioni e avremo capito come essere più efficaci anche in questo ambito. Da questo punto di vista – conclude La Rosa – il lavoro di Federconsumatori Caltanissetta sarà utilissimo al resto dell’associazione e a tutta l’utenza siciliana“.

Lo Sportello Sanità sarà accessibile a tutti, gratuitamente, il lunedì dalle 16:00 alle 19:00, presso il Mo.vi di Via Xiboli 310. In ottemperanza alle misure anti-covid vigenti è necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero 327/4557972 o inviando una email all’indirizzo federconsumatoricl.sanita@gmail.com.